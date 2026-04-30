Ennesimo incidente auto si ribalta sulla Marecchiese Il comitato | Strada pericolosa servono interventi

Nel pomeriggio di giovedì (30 aprile), lungo la via Marecchiese nella zona Padulli a Rimini, si è verificato un incidente stradale. Un'auto si è ribaltata all’altezza dell’incrocio con via San Leo. Il comitato locale ha segnalato che la strada è considerata pericolosa e ha chiesto interventi di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Nel pomeriggio di giovedì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale lungo la via Marecchiese, nella zona Padulli a Rimini, all'altezza dell'incrocio con via San Leo. Nell’impatto sono rimasti feriti due anziani. L’incidente si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto due veicoli, uno.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51Tragedia nella mattinata di oggi ad Altamura, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada... Incidente stradale nel Foggiano: auto esce fuori strada e si ribalta, un ferito sulla 'Via del Mare'Auto esce fuori strada e si ribalta nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, lungo la Provinciale 72. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: a perdere la vita un motociclista 33enne; Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante; Venaria, ennesimo incidente sulla direttissima per le Valli di Lanzo: muore una donna di 65 anni; Ennesimo frontale sulla provinciale: coinvolti più veicoli, 6 feriti e strada chiusa - BresciaToday. Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: a perdere la vita un motociclista 33enneFatale l'impatto con un'auto che veniva dalla parte opposta. L'incidente è avvenuto il 25 aprile a Vigliano, nel territorio di Scoppito (L'Aquila) ... ilpescara.it Incidente spaventoso in Italia, morti e feriti gravi. Auto distrutte, impatto tremendoUn impatto devastante, lamiere accartocciate e sirene che squarciano il silenzio della sera: l’ennesimo incidente stradale mortale si consuma in Italia, ... thesocialpost.it La roulette russa targata AdI Siamo alla vigilia della festa dei lavoratori ma nello stabilimento AdI (ex Ilva) di Taranto, si continua a rischiare di non tornare a casa dai propri cari. Anche oggi, infatti, ennesimo incidente, un operaio colpito da una catena nell’area - facebook.com facebook