In Italia, sono ora disponibili servizi per il rilascio e il rinnovo del passaporto in 7.500 uffici postali sparsi sul territorio. Poste Italiane ha annunciato questa novità, che permette ai cittadini di accedere più facilmente a queste pratiche senza dover necessariamente recarsi in questure o centri dedicati. La rete comprende anche uffici situati in piccoli comuni, ampliando così la copertura del servizio.

In 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Lo rende noto Poste Italiane. Tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis - l’iniziativa di Poste per la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei Comuni con meno di 15mila abitanti - sono stati abilitati. A loro si uniscono i 431 uffici nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione in provincia di Bologna, coinvolge ora tutto il territorio nazionale. Gli uffici postali hanno erogato circa 206mila passaporti, di cui 156mila nei Comuni Polis.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rilascio e rinnovo del passaporto in 7.500 uffici postali: il progetto Polis amplia l’accesso nei piccoli comuni

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