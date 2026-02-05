Poste italiane quasi 151 mila richieste di rilascio e rinnovo del passaporto in uffici postali

A Roma, quasi 151 mila persone hanno chiesto di rinnovare o ottenere il passaporto presso gli uffici postali. Poste Italiane continua a lavorare per semplificare i servizi e rendere più accessibile l'assistenza ai cittadini, puntando a velocizzare le pratiche e migliorare l’esperienza degli utenti.

Roma, 5 fe. (Adnkronos) - Poste Italiane continua il suo percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l'offerta e rendendo più semplice l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sono 150.652 le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate presso gli uffici postali italiani. L'iniziativa, attiva in 4.574 sedi, tra gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti e quelli situati nei grandi centri urbani, rappresenta una risposta concreta all'esigenza di semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e offrire un'alternativa comoda, capillare e facilmente accessibile per ottenere questo importante documento.

