Richiesta o rinnovo del passaporto negli uffici postali arriva nella provincia di Ancona il progetto Polis

Da lunedì 10 febbraio, anche nella provincia di Ancona si può richiedere o rinnovare il passaporto negli uffici postali. Il nuovo progetto “Polis”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e portato avanti da Poste Italiane, punta a facilitare i servizi ai cittadini dei piccoli Comuni. L’obiettivo è ridurre i disagi e rafforzare i servizi pubblici in zone meno centrali, contribuendo anche a contrastare lo spopolamento.

ANCONA - A partire dal 10 febbraio, anche nella provincia di Ancona ha preso avvio il progetto "Polis", promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con Poste Italiane per valorizzare i piccoli Comuni italiani, contrastare lo spopolamento e migliorare la qualità della vita attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici e la creazione di nuove opportunità di sviluppo locale. Il progetto Polis permette di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente nei 41 uffici postali dei comuni della provincia di Ancona che hanno meno di 15mila abitanti, semplificando la procedura.

