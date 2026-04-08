Svolta Under 19 in Serie A | il piano di Spalletti per salvare l’Italia

In Serie A, Luciano Spalletti ha avanzato una proposta che mira a coinvolgere più giovani nelle partite ufficiali. La sua idea prevede che ogni squadra sia obbligata a schierare regolarmente almeno un calciatore Under 19. La proposta nasce dall’intento di rafforzare il settore giovanile e migliorare le prestazioni della nazionale, dopo tre sconfitte consecutive nelle qualificazioni mondiali. La misura dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi.

Luciano Spalletti ha proposto l’introduzione di un obbligo regolamentari che imponga a ogni club di Serie A l’impiego costante di un calciatore Under 19, con l’obiettivo di rilanciare il calcio nazionale dopo tre fallimenti consecutivi nelle qualificazioni mondiali. L’iniziativa nasce da una riflessione dell’allen?????? della Juventus, emersa a margine del match contro il Genoa. Il tecnico suggerisce che tale norma costringerebbe le società, inclusa la sua, a gestire e valorizzare almeno quattro giovani per garantirne uno sempre disponibile, moltiplicando così i talenti lavorati su scala nazionale. Tuttavia, i numeri attuali mostrano un divario netto tra la proposta e la realtà dei campi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta Under 19 in Serie A: il piano di Spalletti per salvare l’Italia Leggi anche: Santa Lucia, c'è la svolta: Rocca annuncia il piano per salvare l'eccellenza romana della riabilitazione Hormuz bloccato: il piano segreto dei «Sei» per salvare il commercio globale (c’è anche l’Italia)Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno intensificato in modo significativo le operazioni militari nello Stretto di Hormuz, nel tentativo di... Argomenti più discussi: Scheda squadra Orvietana Calcio; Pugilato, Zonile avanti nei Campionati Under 19; Calcio Italia Under 19 pareggia con la Turchia e vola all’Europeo; Sansò: ''Perdere una finale fa male ma questa esperienza mi ha cambiato...''. Svolta: addio auto e patente per gli under 25L’Aci mostra un calo importante delle auto intestate agli under 25 in soli dieci anni: a livello nazionale sono crollate di un terzo, scendendo a quota 600mila, mentre il parco auto generale cresceva ... ecodibergamo.it Si è svolta Domenica 29 Marzo la 22^ Edizione delle Gare di Bandiera Under 15 Una giornata piena di energia dove ben 247 giovani atleti Under 15, in rappresentanza delle 8 contrade, si sono sfidati nelle categorie Esordienti, Giovanili e Under 15 nelle spe - facebook.com facebook