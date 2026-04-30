Riforma istituti tecnici Sgambato | Una forzatura evidente Vogliamo una scuola di addestramento o di cittadini consapevoli?
L’approvazione del decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, che introduce modifiche agli istituti tecnici, sta suscitando reazioni contrastanti tra diversi attori del mondo scolastico e politico. Alcuni critici considerano la riforma come una forzatura, chiedendosi se l’obiettivo sia creare un percorso di formazione più mirato all’addestramento o alla crescita di cittadini consapevoli. La discussione si concentra sulle modalità e sugli effetti di queste novità in ambito educativo.
L’approvazione del decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, che riforma gli istituti tecnici, sta sollevando un ampio fronte di critiche tra docenti, dirigenti scolastici e forze politiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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