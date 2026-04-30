Riforma istituti tecnici Sgambato | Una forzatura evidente Vogliamo una scuola di addestramento o di cittadini consapevoli?

L’approvazione del decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, che introduce modifiche agli istituti tecnici, sta suscitando reazioni contrastanti tra diversi attori del mondo scolastico e politico. Alcuni critici considerano la riforma come una forzatura, chiedendosi se l’obiettivo sia creare un percorso di formazione più mirato all’addestramento o alla crescita di cittadini consapevoli. La discussione si concentra sulle modalità e sugli effetti di queste novità in ambito educativo.