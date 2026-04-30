Rifiuti in via Doberdò Alea replica | Servizio regolare criticità legate a comportamenti scorretti

Dopo le segnalazioni dei residenti di via Doberdò, situata nella zona finale di via Ravegnana, riguardanti rifiuti abbandonati e cassonetti sovraccarichi, Alea Ambiente ha rilasciato una dichiarazione. L’azienda ha affermato che il servizio di raccolta è regolare e ha attribuito le criticità a comportamenti scorretti da parte di alcuni cittadini. La questione è ora al centro di un confronto tra le parti coinvolte.