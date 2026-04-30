Rifiuti in via Doberdò Alea replica | Servizio regolare criticità legate a comportamenti scorretti
Dopo le segnalazioni dei residenti di via Doberdò, situata nella zona finale di via Ravegnana, riguardanti rifiuti abbandonati e cassonetti sovraccarichi, Alea Ambiente ha rilasciato una dichiarazione. L’azienda ha affermato che il servizio di raccolta è regolare e ha attribuito le criticità a comportamenti scorretti da parte di alcuni cittadini. La questione è ora al centro di un confronto tra le parti coinvolte.
Dopo le segnalazioni dei residenti di via Doberdò, nella zona finale di via Ravegnana, che denunciavano una situazione di degrado legata a cassonetti colmi e rifiuti abbandonati, arriva la replica di Alea Ambiente, che interviene per chiarire la propria posizione e ricostruire i fatti. Nei giorni.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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