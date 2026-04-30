Rifiuti edili ed elettrodomestici accatastati | i droni scoprono discarica abusiva a Ciampino

A Ciampino, i droni hanno individuato una discarica abusiva composta da rifiuti edili ed elettrodomestici accumulati su un terreno privato senza autorizzazioni. La presenza di questi materiali è stata rilevata durante un sopralluogo aereo, che ha permesso di identificare l’area interessata. La scoperta segue a interventi di controllo e monitoraggio della zona da parte delle autorità competenti.

Rifiuti edili ed elettrodomestici accatastati in un terreno privato ma senza alcuna autorizzazione. La scoperta è stata effettuata a Ciampino.Discarica abusiva a CiampinoIn base a una prima ricostruzione, è stato accertato che il proprietario, titolare di un’impresa edile, ha utilizzato l’area.🔗 Leggi su Romatoday.it

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