Rifiuti ecco i progetti per i due nuovi termovalorizzatori

Sono stati consegnati i progetti di fattibilità tecnico-economica per due nuovi termovalorizzatori destinati a Palermo e Catania. I progetti sono stati presentati entro i tempi stabiliti e rappresentano un passo importante nell’attuazione del Piano regionale dei rifiuti. Questi impianti fanno parte della pianificazione per la futura rete di gestione dei rifiuti nella regione.

Sono stati consegnati, nel pieno rispetto dei tempi previsti, i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania, passaggio decisivo nell’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e nella realizzazione della nuova rete impiantistica.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Rifiuti Sicilia: 800 milioni per due termovalorizzatoriL’incarico di commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato esteso per tre anni a Renato Schifani, presidente della... Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provinciaAvviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Catania, emergenza rifiuti rientrata (per ora): ecco il punto sugli impianti della provincia; La Puglia che fa la differenza: ecco il link per scaricare l’album in digitale; Bando infrastrutture di ricerca per università: ecco i progetti finanziati; Gli studenti e la città. Ecco i progetti elaborati dal Consiglio dei ragazzi. Pronti i progetti dei termovalorizzatori, ecco come sarannoPasso avanti fondamentale nel percorso di realizzazione dei due termovalorizzatori siciliani a Palermo e Catania. Sono stati consegnati, nel pieno rispetto dei tempi previsti, i progetti di fattibilit ... blogsicilia.it Riduzione dei rifiuti, ecco il contributo di AtersirPer il comune di Argenta è stata approvata la richiesta di prevenzione e riduzione dei rifiuti. L’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha approvato le ... ilrestodelcarlino.it Raffaele De Leonardis sindaco di Qualiano Queste immagini mostrano uno zozzone in azione. Scende dall’auto e abbandona rifiuti davanti a un contenitore per indumenti usati. Un gesto incivile che sporca la città e crea degrado. Poi ci si lamenta dell’i - facebook.com facebook FINALMENTE! parte la bonifica dei 140 ettari del Pascolaro a Graffignano, dove furono smaltite 20mila tonnellate di rifiuti tossici. Una delle criticità ambientali più rilevanti della Tuscia viene rimarginata. Avanti così passo dopo passo! x.com