Rifiuti Sicilia | 800 milioni per due termovalorizzatori

In Sicilia, sono stati stanziati 800 milioni di euro per la costruzione di due termovalorizzatori. Il governo ha deciso di affidare a Renato Schifani, presidente della Regione, l’incarico di commissario straordinario per la gestione dei rifiuti, estendendolo di altri tre anni. Questa decisione riguarda direttamente la pianificazione e l’amministrazione dei servizi di smaltimento nella regione.

L’incarico di commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato esteso per tre anni a Renato Schifani, presidente della Regione. Questa decisione, presa con il supporto del governo centrale, mira a completare la rete impiantistica necessaria per smaltire i rifiuti senza dipendere da altre regioni. Il piano prevede l’avvio operativo di due nuovi termovalorizzatori entro la fine del 2028, rispettando rigorosamente le scadenze stabilite nel cronoprogramma. Le risorse stanziate ammontano a 800 milioni di euro, garantendo una copertura finanziaria solida per l’intera operazione. Dalla progettazione alla realizzazione degli impianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti Sicilia: 800 milioni per due termovalorizzatori Articoli correlati Il Tar Sicilia respinge ricorso sul piano rifiuti regionale. Schifani: "Avanti coi termovalorizzatori nell'interesse della collettività"Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione... Rifiuti, il Tar Sicilia respinge ricorso contro il Piano regionale: Schifani conferma i termovalorizzatoriLa massima corte amministrativa boccia l’azione legale di una società contro l’aggiornamento del Piano rifiuti. Teleacras - “Termovalorizzatori”: no del Tar al primo ricorso Tutti gli aggiornamenti su Rifiuti Sicilia Argomenti discussi: Inceneritori, il modello è perdente e la Corte dei Conti bacchetta. Ma Schifani va avanti lo stesso - Pressenza. Rifiuti, Schifani resta commissario: «Avanti con i termovalorizzatori»Il cronoprogramma prevede la pubblicazione, entro la fine del 2026, delle gare per la realizzazione degli impianti. La durata dei lavori è calcolata in 540 giorni e l’inaugurazione per la fine del 202 ... msn.com La Corte dei Conti chiede chiarimenti sul ciclo rifiuti in SiciliaIn Sicilia il ciclo dei rifiuti è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative ed attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella ... rainews.it