Regione Lazio ok al Piano Rifiuti | sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia

La regione Lazio ha approvato il Piano Rifiuti, che prevede la costruzione di due termovalorizzatori e di una discarica in ogni provincia. L’obiettivo è chiudere il ciclo regionale dei rifiuti e raggiungere una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70% entro il 2031. La decisione è stata confermata con un voto favorevole da parte dell’ente regionale.

Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Sono gli obiettivi del nuovo Piano dei rifiuti della Regione Lazio, approvato questa mattina in Giunta. «È solo il primo passo di un percorso - ha chiarito il presidente Francesco Rocca nella conferenza stampa di presentazione assieme all’assessore ai Rifiuti Fabrizio Ghera -, adesso incomincia un’azione di ascolto e interlocuzione con i singoli territori». Per l’approvazione definitiva del piano in Consiglio regionale Rocca e Ghera hanno spiegato che bisognerà attendere tra i 6 e gli 8 mesi. Tra le...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia Notizie correlate Rifiuti, il Lazio verso il nuovo piano: due termovalorizzatori per fermare l’emergenzaRoma, 11 febbraio 2026 – Dalla riduzione della produzione di rifiuti all’autosufficienza impiantistica, passando per lo sviluppo dell’economia... Europa Verde impugna il piano rifiuti della Regione: “Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati, fondi a rischio”Europa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU),... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lazio, via libera al piano sicurezza urbana da 6,5 milioni; Rifiuti nel Lazio, Rocca: Una discarica in ogni provincia. Piano verso l’ok; Rocca, 'mercoledì ok a piano rifiuti Lazio, parte confronto con i territori'; Lazio Terra di Cinema Days, i risultati della seconda edizione. Regione Lazio, ok al piano rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provinciaAvviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Sono gli obiettivi del nuovo Piano dei rifiuti della ... msn.com Lazio, via libera al piano sicurezza urbana da 6,5 milioniLa Regione finanzia interventi per migliorare la vivibilità dei quartieri, sostenere i Comuni e rafforzare i presidi sul territorio ... rainews.it #ALLERTA #METEO #LAZIO dalla tarda mattinata di oggi #22aprile per le successive 6-9 ore, specie sui settori #orientali e #meridionali della regione si prevedono #precipitazioni da isolate sparse anche a carattere di #rovescio o #temporale - facebook.com facebook A Casetta Mattei con la scuola calcio Parrocchia San Girolamo all'inaugurazione del campo di calcio con il manto in erba sintetica tramite il contributo della Regione Lazio. Uno spazio per i giovani e le famiglie del quartiere. Sempre sul territorio. #fdi #municipi x.com