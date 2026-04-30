Rifiuti a San Felice | nuovi mezzi e meno costi in bolletta

A San Felice a Cancello, la gestione dei rifiuti è stata affidata a Velia Ambiente SRL, che ha introdotto nuovi mezzi di raccolta. Questa novità mira a ridurre i costi per le utenze domestiche e commerciali. La scelta riguarda l’utilizzo di veicoli più moderni e efficienti, con l’obiettivo di migliorare il servizio e contenere le spese legate alla gestione dei rifiuti.

? Cosa sapere San Felice a Cancello affida la gestione rifiuti a Velia Ambiente SRL con nuovi mezzi.. L'incremento del 10% nella differenziata punta a ridurre i costi delle bollette comunali.. L’amministrazione di San Felice a Cancello ha affidato la gestione dei rifiuti urbani a Velia Ambiente SRL, lanciando un nuovo capitolato d’appalto che punta a modernizzare i servizi nelle strade e nei quartieri del comune. Il cambio di gestione si inserisce in un percorso già avviato dai cittadini, che negli ultimi due anni hanno spinto la raccolta differenziata verso un incremento del 10%. Questo dato, rilevante per l’igiene del territorio, funge da base per il nuovo incarico assegnato alla società già operativa nel settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti a San Felice: nuovi mezzi e meno costi in bolletta Notizie correlate Rifiuti a Roma: arrivano i nuovi poli per fermare i costi e l’exportLa Capitale punta a conquistare la propria indipendenza energetica e gestionale attraverso il completamento di due nuovi poli tecnologici per il... San Felice a Cancello, svolta nella gestione dei rifiuti: al via il nuovo appalto targato Velia AmbienteTempo di lettura: 2 minutiUna città più pulita, più efficiente e proiettata verso un futuro sostenibile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abbandono di rifiuti a San Felice Circeo: ventimila euro di sanzioni; SAN FELICE CIRCEO | Abbandono dei rifiuti: ventimila euro di sanzioni e raffica di controlli tra telecamere e Polizia Locale; ?Piccoli eroi del pulito: la 2ª elementare di San Felice fa risplendere la ciclabile per Rivara; Abbandono di rifiuti, 24 sanzioni in un mese. Abbandono di rifiuti a San Felice Circeo: ventimila euro di sanzioniSAN FELICE CIRCEO – Una raffica di controlli, una ventina di verbali da mille euro ciascuno e il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per andare a gettare i sacchi nei punti più sensibili del t ... radioluna.it A San Felice sequestrata un’area di 1000 mq per gestione illecita di rifiuti e discarica abusivaAccertamenti dei Carabinieri Forestale di Terracina insieme al personale della Polizia Locale del Comune di San Felice Circeo, hanno proceduto ad un accertamento presso un lotto di terreno in località ... radioluna.it e-borghi. Tenacious D · Wicked Game. Quando cala la sera, Rocca San Felice si accende di silenzi e luci soffuse Le case si illuminano piano, le strade si svuotano e l’Irpinia intorno diventa un mare di ombre e quiete. Qui la notte non è mai rumore: è un resp - facebook.com facebook