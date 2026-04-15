Rifiuti a Roma | arrivano i nuovi poli per fermare i costi e l’export

A Roma sono stati avviati due nuovi poli tecnologici dedicati al trattamento dei rifiuti organici. L’obiettivo è ridurre i costi di gestione e limitare l’export di rifiuti fuori città. La creazione di queste strutture mira anche a far diventare la capitale più autonoma nella gestione dei propri rifiuti. I lavori sono in corso e rappresentano un passo importante nel percorso di miglioramento del sistema di smaltimento locale.

La Capitale punta a conquistare la propria indipendenza energetica e gestionale attraverso il completamento di due nuovi poli tecnologici per il trattamento dei rifiuti organici. I cantieri situati a Casal Selce, nel municipio XIII, e a Cesano, nel municipio XV, sono ormai nelle fasi conclusive delle opere civili e del montaggio dei macchinari necessari per trasformare gli scarti alimentari e verdi in risorse preziose. Il progetto mira a colmare un vuoto strutturale che ha costretto la città a esportare i propri rifiuti organici verso impianti situati nel Nord Italia, tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Questa dinamica non solo ha comportato costi elevati per la collettività, riflettendosi sulla TaRi, ma ha anche generato un impatto ambientale significativo dovuto ai lunghi spostamenti dei mezzi pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti a Roma: arrivano i nuovi poli per fermare i costi e l’export Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro... Tassa sui rifiuti in base a quanto si butta, arrivano i nuovi secchi: cos’è la TaripDiversi comuni italiani hanno iniziato la fase di sperimentazione per una nuova tassa sui rifiuti.