La Regione ha destinato 6 milioni di euro per il programma ‘Vita indipendente’, con l’obiettivo di finanziare progetti di autonomia per persone con disabilità. Con questa cifra, si prevede di coprire tutte le richieste di sostegno previste, eliminando le liste di attesa. Il finanziamento riguarda esclusivamente interventi rivolti a individui che richiedono un supporto intensivo per l’autonomia personale.

FIRENZE – Saranno interamente abbattute le liste di attesa del programma Vita indipendente destinato a realizzare progetti di autonomia per persone con disabilità che hanno diritto a un sostegno intensivo. È questo l’effetto della delibera approvata dall’ultima giunta con la quale vengono stanziati oltre 6 milioni di euro aggiuntivi per il programma, grazie ai quali sarà possibile inserire oltre 300 nuovi destinatari e in questo modo coprire tutte le domande presentate da persone con gravi disabilità (ovviamente con i requisiti per poter aderire a questo percorso). La novità arriva a pochi giorni dalla giornata europea per la Vita indipendente che si celebra il 5 maggio di ogni anno per promuovere il diritto delle persone con disabilità a vivere in modo autonomo, autodeterminato e integrato nella società.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rifinanziati con 6 milioni di euro i progetti della Regione del programma ‘Vita indipendente’

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