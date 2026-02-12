Dalla Regione quasi 14 milioni di euro per i progetti della Toscana diffusa

La Regione ha stanziato quasi 14 milioni di euro per sostenere i progetti di rigenerazione urbana in tutto il territorio toscano. L’obiettivo è rivitalizzare i piccoli centri, spesso dimenticati, e migliorare la qualità della vita nelle comunità locali. Le risorse saranno utilizzate per interventi concreti che riguardano ristrutturazioni, spazi pubblici e servizi, con l’intento di rendere più vivibili e attrattivi i borghi più piccoli della regione.

FIRENZE – La rigenerazione urbana è di vitale importanza per rivitalizzazione dei piccoli centri e, dunque, per le politiche di valorizzazione della Toscana Diffusa. Per questo la Regione Toscana ha scelto di sostenere le specifiche necessità dei Comuni meno densamente abitati o più lontani dalle grandi conurbazioni attraverso un bando mirato, al quale sono state destinate ad oggi risorse per 13,7 milioni di euro, che hanno permesso di finanziare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ben 28 progetti presentati da altrettanti Comuni (15 realtà a ottobre 2025 con una prima tranche da 7,9 milioni di euro; altri 13 progetti lo scorso 9 febbraio con un rifinanziamento del bando da 5,8 milioni). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dalla Regione quasi 14 milioni di euro per i progetti della Toscana diffusa Approfondimenti su Toscana Diffusa Regione Lombardia, 70 milioni alle aziende agricole: a Bergamo finanziati sei progetti per quasi 900mila euro Regione Lombardia ha stanziato 70 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole, con l’obiettivo di promuovere investimenti in ambiti quali ambiente, clima e benessere animale. Pari opportunità ed educazione affettiva nelle scuole: dalla Regione 2 milioni di euro per 346 progetti La Regione ha approvato 346 progetti scolastici con un investimento di circa 2 milioni di euro, mirati a promuovere la cultura delle pari opportunità e dell’educazione affettiva. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Toscana Diffusa Argomenti discussi: Pac, la Regione propone la rimodulazione per quasi 39 milioni di euro aggiuntivi; Emergenze: Riccardi, capitale umano e tecnologia pilastri del 112; Proroga della mostra La Quasi oliva speciosa in campis di Nicolò Barabino, capolavoro della pittura dell’Ottocento; Noi poliziotti sempre in trincea: il Reparto Mobile in strada anche 14 ore al giorno e uno stipendio medio da circa 1900 euro. Dalla Regione Marche 14 milioni del Pnrr per idrogeno verde all'ApiLa Regione Marche sostiene con fondi Pnrr il nuovo investimento della raffineria Api sull'idrogeno verde: un investimento da quasi 14 milioni di euro per produrre idrogeno verde direttamente nello ... ansa.it Sociale, Dalla Regione quasi 400mila euro in più a piccoli comuni per i servizi essenzialiApprovato un nuovo stanziamento di 362.500 euro per i comuni con meno di 2.000 abitanti. Nel complesso sono quasi 7 milioni le risorse stanziate dalla Regione nel 2017 a favore dei piccoli centri: Al ... quotidianosanita.it Secondo i dati presentati alla BIT di Milano, la regione ha registrato 6,7 milioni di presenze e quasi 23 milioni di arrivi, di cui circa la metà provenienti dall’estero - facebook.com facebook Risorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in #Sicilia. Arrivano grazie alle risorse derivanti da economie riprogrammabili del Psc (Piano di sviluppo e coesione). Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Regi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.