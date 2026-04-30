Rientro da brividi | festa orgoglio e fame di battaglia!

Dopo una pausa, i tifosi hanno accolto il ritorno della squadra con entusiasmo e festeggiamenti, tra cori e sorrisi. Tra gli attaccanti presenti, uno di loro ha sfoggiato un nuovo look biondo e si è divertito a salire su un cavallino di plastica, simbolo di un clima di allegria e compattezza tra i sostenitori. La squadra ha mostrato determinazione e orgoglio, condividendo un momento di gioia collettiva prima di tornare in campo.

È stato un rientro in campo che sa di gioia vera, di quelle che ti restano addosso. Clima leggero ma carico di significato: tra sorrisi e cori, spunta un Cianci completamente biondo e in sella a un finto cavallino, simbolo perfetto di un gruppo che si gode il momento ma non perde l’anima. Dietro di lui tutti a seguire, poi subito palla al piede: partitella a metà campo, ritmo blando all’inizio ma con qualche lampo che fa ben sperare. I più affamati? Senza dubbio Varela, Pattarello e Renzi, già con gli occhi della tigre, mentre qualcuno è ancora dolcemente inebriato dal traguardo appena conquistato. Belle giocate anche da parte di Guccione, che ha illuminato con aperture sugli esterni davvero degne di nota.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Rientro da brividi: festa, orgoglio e fame di battaglia! [1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap Notizie correlate Artemis 2, rientro dalla Luna da brividi: ammaraggio perfetto dopo 10 giorni in orbita lunareIl mondo ha assistito con emozione al rientro sulla Terra dei quattro astronauti della Missione Artemis II, conclusa nella migliore delle maniere con... Artemis 2, rientro dalla Luna da brividi: sei minuti senza contatto, poi l’ammaraggio perfettoIl mondo ha assistito con emozione al rientro sulla Terra dei quattro astronauti della Missione Artemis II, conclusa nella migliore delle maniere con... Altri aggiornamenti Si parla di: Lazio, tifosi in delirio: accoglienza da brividi a Fiumicino - VIDEO; Tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza da brividi per la squadra di ritorno da Bergamo.