Artemis 2 rientro dalla Luna da brividi | sei minuti senza contatto poi l’ammaraggio perfetto

La missione Artemis 2 ha concluso il suo viaggio lunare con un rientro che ha tenuto con il fiato sospeso. Dopo aver trascorso sei minuti senza contatto radio, la capsula ha ripreso comunicazioni con le stazioni di terra. Successivamente, l'ammaraggio si è svolto senza problemi, con la capsula che è stata recuperata con successo nell'oceano. L'evento ha suscitato entusiasmo tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Il mondo ha assistito con emozione al rientro sulla Terra dei quattro astronauti della Missione Artemis II, conclusa nella migliore delle maniere con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego alle 20:07 ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 2:07 del mattino di sabato 11 aprile in Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NASA (@nasa) L’equipaggio della missione è composto dagli astronauti NASA Reid Wiseman, comandante della missione, Victor Glover, pilota, Christina Koch, specialista di missione, e dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen. Durante il loro viaggio, hanno stabilito un nuovo record per la distanza più lontana mai percorsa dalla Terra da esseri umani, superando il primato detenuto dalla missione Apollo 13 dal 1970. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Artemis 2, rientro dalla Luna da brividi: sei minuti senza contatto, poi l’ammaraggio perfetto Artemis 2, rientro dalla Luna da brividi: ammaraggio perfetto dopo 10 giorni in orbita lunareIl mondo ha assistito con emozione al rientro sulla Terra dei quattro astronauti della Missione Artemis II, conclusa nella migliore delle maniere con... Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani)La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con... ARTEMIS: il ritorno sulla Luna Temi più discussi: Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra. Artemis II, rientro riuscito: così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla LunaA bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen: un equipaggio destinato a entrare nei libri di storia. Non solo per la distanza record raggiunta — oltre 400mila chilometri ... adnkronos.com La missione Artemis 2 è rientrata dal viaggio intorno alla Luna, La Nasa: Rientro perfettoIntorno alle 2 (ora italiana) la navicella Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico. Recuperati i tre astronauti a bordo ... quotidiano.net Un'eclissi solare vista dal lato sbagliato della Luna, 54 minuti. Non dalla Terra verso l'alto. Dall'altra parte — dal lato che non vediamo mai — guardando il Sole sparire dietro il disco lunare. Il 6 aprile 2025, l'equipaggio di Artemis II stava sorvolando la Luna pe - facebook.com facebook Netflix trasmetterà in diretta streaming il sorvolo della Luna da parte della sonda Artemis II. x.com