Artemis 2 rientro dalla Luna da brividi | ammaraggio perfetto dopo 10 giorni in orbita lunare

Dopo dieci giorni passati in orbita lunare, i quattro astronauti della missione Artemis 2 sono tornati sulla Terra con un ammaraggio che si è svolto senza problemi. L’ammaraggio è avvenuto in modo preciso e controllato, garantendo il rientro sicuro del team. La missione, che ha coinvolto un'orbita attorno alla Luna, si è conclusa con successo, confermando la buona riuscita delle operazioni di rientro.

Il mondo ha assistito con emozione al rientro sulla Terra dei quattro astronauti della Missione Artemis II, conclusa nella migliore delle maniere con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego alle 20:07 ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 2:07 del mattino di sabato 11 aprile in Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NASA (@nasa) L’equipaggio della missione è composto dagli astronauti NASA Reid Wiseman, comandante della missione, Victor Glover, pilota, Christina Koch, specialista di missione, e dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen. Durante il loro viaggio, hanno stabilito un nuovo record per la distanza più lontana mai percorsa dalla Terra da esseri umani, superando il primato detenuto dalla missione Apollo 13 dal 1970. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Artemis 2, rientro dalla Luna da brividi: ammaraggio perfetto dopo 10 giorni in orbita lunare Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani)La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con... Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di... Temi più discussi: Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra. Artemis II, rientro riuscito: gli astronauti tornano dalla Luna dopo una missione storicaA bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen: un equipaggio destinato a entrare nei libri di storia. Non solo per la distanza record raggiunta — oltre 400mila chilometri ... adnkronos.com La missione Artemis 2 è rientrata dal viaggio intorno alla Luna, La Nasa: Rientro perfettoIntorno alle 2 (ora italiana) la navicella Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico. Recuperati i tre astronauti a bordo ... quotidiano.net Un'eclissi solare vista dal lato sbagliato della Luna, 54 minuti. Non dalla Terra verso l'alto. Dall'altra parte — dal lato che non vediamo mai — guardando il Sole sparire dietro il disco lunare. Il 6 aprile 2025, l'equipaggio di Artemis II stava sorvolando la Luna pe - facebook.com facebook Netflix trasmetterà in diretta streaming il sorvolo della Luna da parte della sonda Artemis II. x.com