Picchia la moglie arrivano i carabinieri e li minaccia con una pistola | arrestato 42enne

A Misilmeri, un uomo di 42 anni ha aggredito la moglie e, quando sono intervenuti i carabinieri, li ha minacciati con una pistola. Il pregiudicato è stato subito arrestato e portato in caserma. La lite in famiglia si è trasformata in un episodio violento che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

E' successo a Misilmeri. L'uomo è stato intercettato mentre stava rientrando nella propria abitazione, poco dopo una violenta colluttazione avuta con la convivente Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri. Un uomo di 42 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Misilmeri: è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale. I carabinieri di Misilmeri sono entrati in azione nella notte, con il supporto dei militari della sezione Radiomobile, bloccando in flagranza il 42enne.