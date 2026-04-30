I pistacchi sono semi della Pistacia vera, un albero diffuso nell’Asia centro-occidentale. Sono considerati alimenti gustosi e versatili in cucina, ma sono anche apprezzati per le loro proprietà benefiche. Studi recenti evidenziano come possano contribuire a ridurre il colesterolo e a regolare i livelli di glicemia, rendendoli un alimento consigliato per chi cerca di mantenere sotto controllo alcuni parametri metabolici.

Appetitosi e versatili, i pistacchi sono anche buoni per il nostro organismo. Questi piccoli alimenti sono i semi della Pistacia vera, un albero della famiglia delle Anacardiacee, originario dell’Asia centro-occidentale. Tutti abbiamo presente i sacchetti di pistacchi comunemente venduti nei negozi, così come il gusto di gelato dal classico color verdognolo. Ma l’utilizzo in cucina di questo tipo di frutta secca a guscio è molto più ampio di quanto generalmente si possa immaginare. Dagli antipasti ai dessert, i pistacchi possono essere felicemente combinati con tante pietanze diverse. Le caratteristiche dei pistacchi. Nei semi della Pistacia vera ci sono proteine e, in quantità minore, carboidrati e fibre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riducono il colesterolo e regolano i livelli di glicemia: proprietà e consumo dei pistacchi

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