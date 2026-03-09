Ipertensione colesterolo e glicemia | qual è il legame?

L’ipertensione, il colesterolo alto e la glicemia sono parametri che influenzano il metabolismo e il sistema cardiovascolare. Questi valori sono spesso valutati durante controlli medici di routine e possono essere monitorati attraverso analisi del sangue e misurazioni della pressione arteriosa. La loro presenza o alterazione può indicare rischi potenziali per la salute, anche se non sono automaticamente collegati tra loro.

Ipertensione, colesterolo e glicemia alta sono tre condizioni talvolta analizzate separatamente ma che fanno complessivamente parte di un equilibrio interno, se uno dei tre valori è alterato, gli altri lo seguono. Soprattutto la pressione alta, considerata superiore ai 140 su 90, non deriva mai da un solo fattore, ma è il risultato di una combinazione di meccanismi metabolici che coinvolgono zuccheri e grassi nel sangue. Secondo gli esperti, la presenza contemporanea di pressione alta, glicemia elevata e colesterolo fuori norma aumenta in modo significativo il rischio cardiovascolare, perché sottopone cuore e vasi sanguigni a uno stress continuo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

