Colesterolo glicemia e peso | ecco il tipo di alimento che li tiene tutti a bada

In Italia, molte persone cercano ogni giorno di migliorare la propria salute. La chiave sta in alcuni alimenti che aiutano a controllare colesterolo, zuccheri nel sangue e peso. Basta aggiungere certi cibi nella dieta quotidiana per fare la differenza. Nessuna medicina, solo scelte alimentari semplici e pratiche.

La scienza ci ha confermato a più riprese quanto una corretta alimentazione sia fondamentale per vivere sani e più a lungo. Se la dieta mediterranea si conferma ormai da anni il regime alimentare considerato il migliore al mondo, il merito è anche delle fibre che, pur non promettendo miracoli immediati, lavorano in silenzio su alcuni dei principali fattori di rischio cardiovascolare: il colesterolo alto, la glicemia instabile e l'aumento di peso. Numerosi studi lo hanno confermato: aumentare il consumo quotidiano di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, tutti alimenti ricchi di fibre, è una delle strategie più semplici ed efficaci per prendersi cura del cuore e del metabolismo, senza dover ricorrere a soluzioni estreme o diete restrittive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Un recente studio pubblicato su Science Signaling ha individuato l’enzima SCoR2 come un potenziale regolatore del peso e dei livelli di colesterolo.

