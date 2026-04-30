Riconoscimento al centro cefalee della Neurologia

Il centro cefalee della Neurologia dell’ospedale ‘Murri’ ha ricevuto l’accreditamento nazionale di II livello dedicato alla diagnosi e alla cura delle cefalee. Si tratta di un riconoscimento ufficiale che attesta la qualificazione del reparto a livello nazionale in questo ambito. L’accreditamento è stato conferito a seguito di verifiche e valutazioni sul livello di competenza e di servizi offerti dal centro.

Importante riconoscimento per il centro cefalee della Neurologia dell’ospedale ‘Murri’ che ha infatti ottenuto l’accreditamento nazionale di II Livello per la diagnosi e la cura delle cefalee. La presidente della Sisc, Marina de Tommaso, ha confermato l’accoglimento della richiesta presentata dalla struttura. Un passaggio che certifica il raggiungimento di standard elevati sotto il profilo organizzativo, clinico e assistenziale. Il Centro Cefalee opera all’interno del reparto di Neurologia diretto dal dottor Patrizio Cardinali ed è coordinato dalle dottoresse Maria Cristina Acciarri e Stefania Martina Angelocola. In base alla valutazione delle informazioni trasmesse, la Sisc ha riconosciuto alla struttura i requisiti necessari per rientrare tra i centri di riferimento a livello nazionale nella gestione delle patologie cefalalgiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riconoscimento al centro cefalee della Neurologia Notizie correlate Addio a 86 anni al professor Giuseppe Nappi, lo scienziato fondatore del Centro cefalee del MondinoPavia, 8 aprile 2026 – Addio al professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico della Fondazione Casimiro Mondino... Abruzzo perde il pilastro della neurologia: addio al dottor AntonioUn Pilastro della Neurologia Abruzzese Scompare: Città Sant’Angelo Saluta il Dottor Antonio Serio Città Sant’Angelo piange la scomparsa del dottor... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riconoscimento al centro cefalee della Neurologia; Contrasto del mal di testa. L’ospedale diventa. Centro cefalee nazionale; Il centro cefalee del Murri, dedicato a Isabella Paolino, è eccellenza nazionale. Cardinali: premiato il lavoro dello staff; Sanità, l’ambulatorio cefalee del San Giovanni Battista eccellenza nazionale. Riconoscimento al centro cefalee della NeurologiaImportante riconoscimento per il centro cefalee della Neurologia dell’ospedale ‘Murri’ che ha infatti ottenuto l’accreditamento nazionale di II ... ilrestodelcarlino.it Il Centro Cefalee della Neurologia dell’ospedale Murri di Fermo ottiene l’accreditamento nazionale di secondo Livello dalla SiscSANITÀ - Importante riconoscimento per l’Ospedale Augusto Murri di Fermo, oltre che per il reparto di Neurologia diretto dal dr. Patrizio Cardinali e coordinato dalle dr.sse Maria Cristina Acciarri ... cronachefermane.it Riconoscimento all’azienda specializzata da oltre 50 anni nella progettazione e produzione di sedute e complementi per l’ufficio di alta gamma - facebook.com facebook