Airc un’ondata di solidarietà | La prova del cuore della gente
A Ferrara, la risposta alla Giornata mondiale contro il cancro si fa sentire forte e chiara. La campagna Arance della Salute ha raccolto quasi 4mila euro grazie alla generosità dei cittadini. Un segno concreto di solidarietà che dimostra quanto la comunità sia vicina a chi lotta contro questa malattia.
Giornata mondiale contro il cancro, Paola Peruffo (Airc). "Ferrara risponde con generosità: quasi 4mila euro raccolti con le Arance della Salute". In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, Paola Peruffo, referente provinciale di Fondazione Airc per Ferrara, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di ottimi risultati, a fronte di una grande partecipazione, come in tante altre occasioni. "Nonostante le difficili condizioni meteo – sottolinea Peruffo – residenti e turisti hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità, permettendo di raccogliere quasi 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Airc Giornata Mondiale
Trump mangia popcorn e biscotti all’anteprima privata del documentario di Melania alla Casa Bianca e scoppia la polemica: “La gente viene uccisa dall’ICE e ci sono morti per l’ondata di gelo, ma lui passa le serate al cinema”
Donald Trump è stato visto mangiare popcorn e biscotti durante un’anteprima privata del documentario sulla moglie, Melania, alla Casa Bianca.
Dalla maggioranza arriva un’ondata di solidarietà dopo la sentenza bavaglio
Ultime notizie su Airc Giornata Mondiale
Argomenti discussi: Airc, un’ondata di solidarietà: La prova del cuore della gente; Sigarette, schizza il prezzo a 10 euro: Ecco la nuova comunicazione; A Milano-Cortina il Manifesto della prevenzione: Ogni movimento conta.
Airc, un’ondata di solidarietà: La prova del cuore della genteGiornata mondiale contro il cancro, Paola Peruffo (Airc). Ferrara risponde con generosità: quasi 4mila euro raccolti con le Arance ... ilrestodelcarlino.it
Airc, torna la grande asta online solidale: come partecipare fino al 7 dicembreSono 173 i lotti disponibili, un appuntamento speciale per chi desidera scegliere regali originali da mettere sotto l’albero e sostenere la ricerca scientifica Firenze, 4 dicembre 2025 - Quest’anno, ... lanazione.it
Ammonta a 15.779 euro la somma raccolta prima, durante e dopo l’edizione 2026 del Footgolf a favore della Fondazione AIRC, che ha visto trionfare l’ex Genoa Mario Bortolazzi e l’ex Bari e Juve Massimo Carrera. “Un risultato eccezionale – conferma M facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.