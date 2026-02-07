Airc un’ondata di solidarietà | La prova del cuore della gente

A Ferrara, la risposta alla Giornata mondiale contro il cancro si fa sentire forte e chiara. La campagna Arance della Salute ha raccolto quasi 4mila euro grazie alla generosità dei cittadini. Un segno concreto di solidarietà che dimostra quanto la comunità sia vicina a chi lotta contro questa malattia.

