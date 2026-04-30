Ricerca Choose Europe for Science | misura pilota da 20 milioni di euro

La Commissione europea ha presentato i primi 16 progetti selezionati nell’ambito dell’iniziativa ‘Choose Europe for Science’ (Scegli l’Europa per la scienza), un programma pilota innovativo concepito per attrarre e trattenere nell’Ue ricercatori di livello mondiale in settori chiave per l’Europa, come l’intelligenza artificiale, la biomedicina, la robotica, la genomica, il clima, l’energia e i materiali avanzati. Finanziata con 20 milioni di euro provenienti dalle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) nell’ambito del programma di ricerca multimiliardario Horizon Europe, l’iniziativa offrirà ai ricercatori post-dottorato percorsi di carriera stabili, migliori condizioni di lavoro e opportunità a lungo termine, rafforzando la reputazione dell’Europa come leader globale nella scienza e nell’innovazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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