Il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha firmato quest'anno cinquanta contratti di ricerca con aziende di vari settori, tra cui meccanica e sostenibilità. Questi accordi prevedono investimenti complessivi di circa 2,5 milioni di euro e rappresentano un’attività costante nel campo della collaborazione tra istituzione accademica e settore industriale. La maggior parte dei contratti riguarda progetti di sviluppo e innovazione tecnica.

? Cosa sapere Il DII sigla 50 contratti di ricerca annuali con aziende tra meccanica e sostenibilità.. Il flusso economico supera i 2,5 milioni di euro per l'innovazione del territorio.. Circa 50 contratti di ricerca vengono siglati ogni anno tra il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo e le imprese, alimentando un flusso economico che supera i 2,5 milioni di euro annui attraverso collaborazioni dirette e servizi di laboratorio. Il legame tra l’aula universitaria e il tessuto produttivo non è solo teorico, ma si traduce in una sinergia concreta che ha trovato spazio nella mattinata di giovedì 23 aprile presso l’Aula Magna di Palazzo Bo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricerca e industria: il motore da 2,5 milioni di euro del DII

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