Reggio il Castello Aragonese si accende | nasce un distretto d’arte

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria si illumina e si prepara a ospitare un evento artistico che si svolgerà dall’11 al 24 aprile 2026. Durante questo periodo, il castello sarà al centro di un programma culturale dedicato all’arte, coinvolgendo diverse iniziative e mostre. L’obiettivo è creare un distretto dedicato all’arte, trasformando il sito in un punto di riferimento per gli appassionati e i visitatori.

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria si prepara a diventare il fulcro di un palinsesto artistico che va dall’11 al 24 aprile 2026. La terza edizione del festival La Primavera della Bellezza, presentata presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, mira a trasformare il presidio storico in una vetrina per mostre, musica, teatro, poesia, simposi e l’antica tradizione dell’opera dei pupi. Un distretto culturale tra identità mediterranea e valorizzazione dei beni comuni. La proposta nasce dalla volontà dell’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS di collaborare con l’amministrazione cittadina per generare valore attorno a un luogo simbolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il Castello Aragonese si accende: nasce un distretto d’arte Escursione al Castello Aragonese e Ciclopasseggiata in città: doppio evento in bici con FiabIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Doppio appuntamento per Fiab Caserta in bici: sabato 7 marzo al Castello... Visita istituzionale ai Musei Civici di Pizzo: tappa a Piedigrotta e al Castello Aragonese per Orrico e ColucciGiornata di attenzione istituzionale per i Musei Civici di Pizzo, che hanno accolto la visita dei parlamentari Annalaura Orrico, già Sottosegretario... Temi più discussi: Notizie - Aperture straordinarie del Castello Aragonese e della Pinacoteca Civica; Dalle mostre al Castello Aragonese ai concerti in piazza: la Primavera della Bellezza arriva in città; Reggio, la ‘Primavera della Bellezza torna al Castello Aragonese’; Notizie - LA PRIMAVERA DELLA BELLEZZA - terza edizione. Reggio, la ‘Primavera della Bellezza torna al Castello Aragonese’Reggio Calabria si prepara ad accogliere la terza edizione de La Primavera della Bellezza, il Festival delle Arti nella stagione del risveglio, in programma dall’11 al 24 aprile 2026 al Castello ... citynow.it Reggio, presentato il festival ‘La primavera della bellezza’: mostre, simposi, poesia e tanto altroIl sindaco f.f. Battaglia: Il Castello sempre più sede di cultura. Obiettivo, dire Reggio c'è, non è soltanto una passeggiata, ma una città ricca di appuntamenti per cittadini e visitatori ... citynow.it Giorgio Teti. James Newton Howard · A Close Friend. Castello Aragonese Ischia #italia #italy - facebook.com facebook Castello Aragonese d'Ischia x.com