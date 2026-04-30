Riattivato l’ambulatorio di Oculistica preoccupazione per l’anagrafe sanitaria

Il Comitato San Rocco Bene Comune ha annunciato che l’ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Sessa Aurunca è stato riattivato. La struttura si trova all’interno dell’Unità Cure Primarie e ora torna a funzionare regolarmente. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini riguardo all’anagrafe sanitaria, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questa riattivazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato San Rocco Bene Comune comunica alla cittadinanza la riattivazione dell’ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Sessa Aurunca (Unità Cure Primarie). Si tratta di una delle battaglie che il Comitato porta avanti da anni, e che oggi giunge finalmente a risultato. La sospensione del servizio risale al pensionamento del dott. Mosca, dopo il quale il territorio è rimasto privo di assistenza oculistica pubblica per un tempo inaccettabile. “ Ricordiamo che già il 1° giugno 2024, in occasione della prima grande assemblea pubblica sulla sanità territoriale, organizzata dal Comitato e che ha visto la partecipazione dei vertici dell’ASL Caserta, l’allora Direttore Generale Blasotti aveva annunciato la riattivazione del servizio “entro due settimane”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riattivato l’ambulatorio di Oculistica, preoccupazione per l’anagrafe sanitaria Notizie correlate Sanità territoriale, Iaia propone servizi CUP e anagrafe sanitaria nel poliambulatorio di LizzanoTarantini Time QuotidianoUna proposta per potenziare i servizi del nuovo poliambulatorio di Lizzano è stata avanzata dal deputato Dario Iaia al... Aggiornamento dell’Anagrafe sanitaria: da oggi a lunedì sospesi molti serviziSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attivato il Punto di Orientamento e di Ascolto Locale Oncologico (P.O.L.O.) nei presidi ospedalieri; A Gressan è stato attivato un ambulatorio per persone nello spettro autistico; A Gressan attivato ambulatorio per persone nello spettro dell'autismo; Attivato l’ambulatorio per persone autistiche nel centro educativo assistenziale di Gressan. Matera, apre l'ambulatorio di Oftalmologia pediatricaIl servizio è attivo tutti i mercoledì dalle 8:00 alle 14:00, previa prenotazione al CUP, all'Ospedale Madonna delle Grazie ... rainews.it Matera, nasce l’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica: cure mirate per la vista dei più piccoliAll’Ospedale Madonna delle Grazie attivo il nuovo servizio specialistico per diagnosi, prevenzione e trattamento delle patologie oculari da 0 a 18 anni, con un’équipe dedicata e tecnologie avanzate ... trmtv.it https://www.100torri.it/2026/04/29/chieri-lautovelox-di-strada-fontaneto-sara-riattivato-dal-4-maggio/ - facebook.com facebook