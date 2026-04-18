Sanità territoriale Iaia propone servizi CUP e anagrafe sanitaria nel poliambulatorio di Lizzano

Nel nuovo poliambulatorio di Lizzano, un rappresentante locale ha avanzato la proposta di integrare i servizi di prenotazione CUP e l'anagrafe sanitaria direttamente all’interno della struttura. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso e la gestione delle pratiche sanitarie per i cittadini della zona. La proposta è stata annunciata durante un incontro con le autorità e gli operatori sanitari presenti sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Una proposta per potenziare i servizi del nuovo poliambulatorio di Lizzano è stata avanzata dal deputato Dario Iaia al direttore generale dell’ASL Taranto, Gregorio Colacicco, con l’obiettivo di rendere pienamente operativa la struttura e garantire un’integrazione efficace tra attività cliniche e amministrative. L’iniziativa mira ad allineare il presidio ai modelli di sanità territoriale basati sulla prossimità e sulla presa in carico integrata dell’utenza, riducendo al contempo la mobilità sanitaria non necessaria e semplificando i percorsi di accesso ai servizi. Tra le proposte formulate, la valutazione dell’attivazione all’interno del poliambulatorio di una postazione CUP e di un presidio di anagrafe sanitaria, qualora non già presenti.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanità territoriale, Iaia propone servizi CUP e anagrafe sanitaria nel poliambulatorio di Lizzano Notizie correlate Aggiornamento dell’Anagrafe sanitaria: da oggi a lunedì sospesi molti serviziSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... I servizi sul territorio ’Sanità di prossimità’. Il Comune si proponeUna sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere ai bisogni delle aree interne e di ridurre le distanze, non solo geografiche, nell’accesso... Contenuti utili per approfondire Milano. Riforma sanità, le proposte della Cisl. Serve più attenzione alla medicina territorialeUna lettera al presidente Maroni per esprimere i propri dubbi sulla riforma e avanzare alcune proposte. A scriverla, il segretario generale della Cisl Milano Metropoli, Danilo Galvagni, che tra le ... quotidianosanita.it I servizi sul territorio ’Sanità di prossimità’. Il Comune si proponeUna sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere ai bisogni delle aree interne e di ridurre le distanze, non solo geografiche, nell’accesso alle cure. È questo il tema al centro ... lanazione.it