Aggiornamento dell’Anagrafe sanitaria | da oggi a lunedì sospesi molti servizi

Da oggi fino a lunedì molte funzioni dell’Anagrafe sanitaria saranno sospese per consentire l’attivazione dei nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’operazione rappresenta un passaggio chiave per l’integrazione e l’aggiornamento dei sistemi anagrafici sanitari. La sospensione riguarda diverse prestazioni e servizi, che riprenderanno regolarmente a partire da martedì.

Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. Un tram della linea 9 è deragliato. Oltre cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo ricavato sotto il sedile dell’auto, due. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Attivazione nuova anagrafe nazionale assistiti: sospesi alcuni serviziArezzo, 26 febbraio 2026 – In previsione dell’avvio del nuovo sistema di Anagrafe nazionale assistiti, anche sul territorio della Asl Toscana sud...

Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica: aggiornamento schede PES entro il 16 gennaio. NOTACon una comunicazione inviata ai dirigenti scolastici il 29 dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’aggiornamento...

Sospensione temporanea dei servizi dell’Anagrafe Regionale Assistiti e MediciI disagi interesseranno tutta la Lombardia dalle ore 19 di venerdì 27 febbraio alle ore 13 di lunedì 2 marzo. Il motivo è l’aggiornamento al nuovo sistema nazionale, che permetterà di collegare tra lo ... laprovinciacr.it

AVVISO ERP 2026 – AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA REGIONE CAMPANIA Si ricorda che con Decreto Dirigenziale n. 430 del 18/12/2025 (BURC n. 91 del 29/12/2025) è stato approvato l’“Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno - facebook.com facebook

