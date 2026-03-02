Mattinata difficile per i pendolari della metro A a Roma, che si sono trovati con il servizio interrotto per circa un'ora. Secondo quanto si è appreso, un individuo avrebbe azionato il pulsante di emergenza, causando l'interruzione temporanea del traffico ferroviario. La circolazione è poi ripresa dopo le verifiche e le operazioni di riattivazione.

Lunedì 2 marzo la metro A di Roma è rimasta chiusa per circa un’ora, dalle 6 alle 7:15 circa. Qualcuno, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe azionato il pulsante di emergenza, bloccando l’accesso a tutte le fermate della linea Atac, da Anagnina a Battistini, in entrambe le direzione. Il servizio, dopo l’intervento dei tecnici, è tornato alla normalità. Atac, per ovviare al disagio, aveva prontamente attivato il servizio di bus navetta. Secondo Roma Today, molti utenti avrebbero segnalato le fermate stracolme. La circolazione è stata riattivata poco prima delle 7:30, come confermato dall’account X di Roma Mobilità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Metro A chiusa per un'ora a Roma, qualcuno avrebbe azionato il pulsante di emergenza: servizio riattivato

Crans Montana: per i Moretti l’uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizioI gestori di Le Constellation non la consideravano un'uscita di emergenza ma una semplice porta di servizio.

Leggi anche: Aggressioni al pronto soccorso di Polla: installato il pulsante d'emergenza

Contenuti e approfondimenti su Metro.

Temi più discussi: Chiude una tratta della metro C per lavori di manutenzione: tutte le informazioni; Attivato pulsante di emergenza: Metro A chiusa per un’ora; Metro A chiusa per un'ora a Roma, qualcuno avrebbe azionato il pulsante di emergenza: servizio riattivato; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 21 e 22 febbraio.

Metro A ferma oltre un'ora, mattinata di passione per romani e pendolariDalle prime informazioni raccolte da RomaToday, a monte del disservizio ci sarebbe un problema elettrico che sta riguardando l'intera tratta, da Anagnina a Battistini e viceversa. I tecnici sono al ... romatoday.it

Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma ... fanpage.it

#Atac Metro A, circolazione interrotta. Sono in servizio bus sostitutivi x.com

Sicurezza in Metro B: fermata la "banda del muro" a Tiburtina Un altro episodio di cronaca accende i riflettori sulla sicurezza nei trasporti della Capitale. Ieri, presso la stazione Tiburtina, un uomo di 61 anni è stato vittima della cosiddetta tecnica del "muro": un facebook