Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Latina | è un uomo morto da almeno un mese

A Latina è stato trovato il corpo di un uomo in un edificio abbandonato, in uno stato di decomposizione avanzato. Il cadavere si trova lì da almeno un mese. La polizia ha disposto un’autopsia per capire come sia morto e per raccogliere eventuali prove. La scoperta ha portato gli investigatori a intervenire sul posto.

Il corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato all'interno di un edificio abbandonato: disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata, il coltello abbandonato accanto al cadavere Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonatoAd avvertire la Polizia è stato un passante che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha fatto scattare l'allarme facendo arrivare sul posto il... Contenuti utili per approfondire Trovato un cadavere in un edificio... Temi più discussi: Trovato cadavere in un cantiere, gli operai danno l’allarme; Cadavere nell’Arno, indagini per risalire all’identità e alla dinamica; Roma, ritrovato cadavere nell'Aniene: il recupero dei vigili del fuoco; Chieri, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione: potrebbe essere il motociclista scomparso a luglio. Scalea, trovato un cadavere nella pineta vicina al mareA scoprire il corpo dell'uomo, di circa 40 anni, una persona che passeggiava. Era in avanzato stato di decomposizione. Indagano i carabinieri ... rainews.it Chieri, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione: potrebbe essere il motociclista scomparso a luglioÈ stato trovato nel pomeriggio a Chieri un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A notarlo, in un fossato accanto alla carreggiata di strada Buttigliera, è stato un agricoltore. L’uomo ha nota ... torino.corriere.it Dopo la perdita di Davide Astori, Francesca ha trovato la forza di andare avanti grazie alla cosa più preziosa che le è rimasta: la loro bambina, Vittoria. Ha raccontato che, forse, se fosse stata sola avrebbe preso un aereo e sarebb - facebook.com facebook Chieri, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione: potrebbe essere il motociclista scomparso a luglio x.com