Riapertura Dogana di Avellino Comitato | Nessuno ci ha avvisato della cerimonia

Questa mattina, la nuova dogana di Avellino è stata ufficialmente aperta con una cerimonia a cui non è stato comunicato il coinvolgimento del Comitato locale. Il commissario straordinario ha preso parte all’evento, tagliando il nastro di inaugurazione. Nessuno dei rappresentanti del Comitato aveva ricevuto avvisi o inviti per la manifestazione. La cerimonia si è svolta senza la presenza di altri rappresentanti o partecipanti iscritti al Comitato.

Questa mattina, il commissario straordinario Giuliana Perrotta ha tagliato il nastro della nuova Dogana di Avellino. Una riapertura avvenuta, sorprendentemente, all'insaputa della cittadinanza. A non essere stati informati dell'inaugurazione anche il Comitato per la salvezza della Dogana.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Riapertura della Dogana di Avellino, il Comitato: "Il risultato di 17 anni di impegno civile"“Sabato è per noi del Comitato per la salvezza della Dogana un momento straordinario. Avellino, rinviata l'inaugurazione dell'Antico Palazzo della DoganaAvellino, 6 aprile – Non essendo ancora terminati, per la data fissata (8 aprile), i lavori per l’attivazione dell’ascensore nell’immobile della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La commissaria di Avellino Perrotta apre la nuova Dogana con il Maggio dei Monumenti; Avellino saluta il 25 Aprile. E anche Perrotta saluta; Aperyshow all'ex Dogana: vietati spray urticanti, food truck e bottiglie di vetro; Palazzo Grassi – Punta della Dogana: tre giorni di musica e performance per la Biennale. Dogana, intesa con gli eredi: è rebus apertura e gestioneIl futuro della Dogana resta un’incognita ma almeno il Comune chiude definitivamente il capitolo proprietà aperto da anni con la famiglia Sarchiola. Palazzo di Città ha infatti raggiunto un accordo ... ilmattino.it Dogana di Avellino, la città ritrova il proprio volto. La narrazione del progettista MultariE’ per noi un grande onore potere ospitare, sulle nostre pagine, l’intervento dell’architetto ed emerito professore universitario, Giovanni Multari. Il professore, che è il progettista della Dogana, c ... irpiniaoggi.it IrpiniaTv. . : Con l’inizio della campagna elettorale la commissaria Perrotta si prepara a salutare la città e promette: apertura dogana e centro autismo prima del commiato. di Christi - facebook.com facebook