Sabato si è tenuta la riapertura della Dogana di Avellino, considerata il risultato di 17 anni di attività da parte del Comitato per la salvezza dell'edificio. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno seguito con attenzione il ripristino della struttura, che era chiusa da diversi anni. Questa riapertura rappresenta un traguardo per il gruppo di attivisti coinvolti nella tutela del sito.

“Sabato è per noi del Comitato per la salvezza della Dogana un momento straordinario. Il risultato di 17 anni di impegno civile. Intanto si avvia la solita discussione sulla sua destinazione. Tutto giusto, ma non bisogna dimenticare che la Dogana è anche altro. Era un monumento in rovina, ora è restituito alla città nella sua bellezza. Mancano ancora le statue, e su questo occorre darsi da fare senza tregua, come per la piazza, affinchè non diventi un bivacco, ma un luogo libero e animato di incontro per gli avellinesi”. "Poi c'è il problema della destinazione d'uso, che doveva già avere soluzione. Giusto parlarne e trovare risposte adeguate, speriamo sia in testa ai problemi della nuova amministrazione, ma mai dimenticare che un rudere, uno sfacelo è tornato ad essere un monumento di splendore". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Riapertura della Dogana di Avellino, il Comitato: "Il risultato di 17 anni di impegno civile"

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