Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro | Diffonde falsità a scopo di lucro senza il minimo rispetto per le persone

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di danni. L’azienda lo accusa di diffondere falsità a scopo di lucro e di mancare di rispetto alle persone coinvolte. Marina e Pier Silvio Berlusconi sono i principali querelanti, ma anche alcuni volti noti come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti e Samira Lui si sono schierati contro l’ex re dei paparazzi. La causa arriva dopo anni di polemiche e accuse reciproche tra Corona e i

Tutto è iniziato, come noto, con le pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini. Secondo la ricostruzione dell'ex re dei paparazzi, il conduttore avrebbe intrattenuto nel corso degli anni scambi di messaggi, foto e, in alcuni casi, rapporti sessuali con giovani uomini poi diventati concorrenti del Grande fratello. Tra loro Antonio Medugno, che ha poi denunciato il giornalista per violenza sessuale ed estorsione. Quando Corona aveva parlato del presunto «sistema Signorini», Mediaset aveva preferito non intervenire, limitandosi ad accettare la decisione del conduttore: sospendere tutti i suoi impegni con l'azienda «per tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto».

