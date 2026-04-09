Biella notte di terrore | 7 auto distrutte da vandali senza scopo di lucro

Nella notte tra giovedì e venerdì, nel centro di Biella, sette automobili sono state danneggiate e distrutte da un gruppo di individui. Le vetture erano parcheggiate in diverse zone della città e sono state colpite con violenza senza apparenti motivazioni o scopi di lucro. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati durante le ore notturne.

Un gruppo di individui ha colpito con violenza sette veicoli parcheggiati nel cuore di Biella durante le ore notturne tra giovedì e venerdì scorso. L’episodio, avvenuto nell’area urbana che collega piazza La Marmora a via Quintino Sella, ha la distruzione dei cristalli di sei automobili e di un furgone, in un atto di puro vandalismo che non ha dato luogo a furti di oggetti all’interno dei mezzi. Il silenzio della zona prossima al Museo del Territorio è stato interrotto intorno alle 4 del mattino da un addetto alla vigilanza della Mek Pol, che ha immediatamente segnalato l’accaduto. I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto per effettuare un sopralluogo accurato e procedere con il conteggio dei danni materiali subiti dai proprietari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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