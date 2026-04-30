Retrocedere risalire salvarsi ed essere più ricco di prima | come ha fatto il Sassuolo
Il club di calcio ha vissuto un difficile momento di retrocessione in Serie B, con una perdita stimata di 50 milioni di euro. Durante questa fase ha conservato i giocatori principali, riuscendo poi a risalire in Serie A. La squadra si è salvata con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato e, al termine della stagione, si è trovato con un patrimonio più consistente rispetto al passato.
La discesa in Serie B è costata 50 milioni, ma il club neroverde ha tenuto i giocatori migliori, è tornato in Serie A, si è salvato con 5 giornate di anticipo e ora si ritrova con un patrimonio importante. I segreti? Programmazione, Mapei e.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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