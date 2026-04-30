Il club di calcio ha vissuto un difficile momento di retrocessione in Serie B, con una perdita stimata di 50 milioni di euro. Durante questa fase ha conservato i giocatori principali, riuscendo poi a risalire in Serie A. La squadra si è salvata con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato e, al termine della stagione, si è trovato con un patrimonio più consistente rispetto al passato.

La discesa in Serie B è costata 50 milioni, ma il club neroverde ha tenuto i giocatori migliori, è tornato in Serie A, si è salvato con 5 giornate di anticipo e ora si ritrova con un patrimonio importante. I segreti? Programmazione, Mapei e.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Retrocedere, risalire, salvarsi ed essere più ricco di prima: come ha fatto il Sassuolo

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