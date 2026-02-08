Guidolin | Crisi Bologna? La via d’uscita dev’essere una fidarsi di Italiano! Il Parma deve salvarsi ed è una squadra interessante Ecco chi sarà l’uomo decisivo

Guidolin invita a credere in Italiano per risolvere la crisi del Bologna. L’ex allenatore suggerisce che non ci sono molte strade, bisogna affidarsi al tecnico attuale. Nel frattempo, parla anche del Parma, che deve salvarsi e ha una squadra interessante. Guidolin si è raccontato, sottolineando l’importanza di credere nel lavoro di Italiano e indicando chi potrebbe fare la differenza nel derby emiliano.

Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Lazio, ci sarà lui al centro dell’attacco biancoceleste contro la Juventus? La possibile scelta di Sarri Cagliari, come sta Mina? Le ultime sulle condizioni del difensore in vista della sfida contro la Roma Bologna, il confronto con la scorsa stagione è impietoso: le statistiche sui rossoblù aspettando la sfida contro il Parma Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Guidolin: «Crisi Bologna? La via d’uscita dev’essere una, fidarsi di Italiano! Il Parma deve salvarsi ed è una squadra interessante. Ecco chi sarà l’uomo decisivo» Approfondimenti su Bologna Italiano Mercato Juve, Ottolini può già essere decisivo in una trattativa in casa bianconera. Ecco di chi si tratta e il motivo Bologna Inter, Italiano nel post partita: «Immobile lo abbiamo preso proprio per essere decisivo. Ecco dove siamo stati bravi» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bologna Italiano Bologna, squadra in crisi e tifosi in rivolta: la presidenza Saputo è un fallimento?Il Bologna è in caduta libera, e le prestazioni continuano a mancare; i rossoblù sono quasi certi della salvezza, ma non certo per propri meriti. La stagione non all'altezza degli emiliani ha ... calciomercato.com Il Gruppo Realco, alle prese con una grave crisi finanziaria, ha presentato istanza di concordato preventivo al Tribunale di Bologna. E’ stata avviata la richiesta di cassa integrazione per circa 400 dipendenti. L'allarme dei Sindacati: salari in bilico già dalle pros facebook Crisi #Bologna: per Enzo #Bucchioni il problema è il calo di intensità. «Il gioco di #Italiano richiede ritmo. Se cala, la squadra si allunga. Ha perso leader e i nuovi faticano, ma non chiedetegli di cambiare: o si sposa la sua filosofia o si cambia allenatore» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.