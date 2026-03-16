Prima categoria Amegliese Iron Fox vince ed è terza In coda forte il Riccò Ceparana ko

Nella ventitreesima giornata del girone D di prima categoria, Amegliese Iron Fox ha vinto e si è posizionata al terzo posto. Il Riccò si trova in fondo alla classifica, mentre il Ceparana ha subito una sconfitta. Il match più atteso è stato tra il Lerici, secondo in classifica, e la capolista Lavagna.

I fari della ventitreesima giornata del girone D di prima categoria erano tutti puntati sul big-match tra il Lerici, secondo, e la capolista Lavagna. La partita del ‘Falconara’ di San Terenzo ha mantenuto le promesse della vigilia e si è assistito ad una contesa equilibrata e combattuta che ha visto il successo per 2-1 dei lavagnesi ormai avviati alla vittoria finale del campionato. Ospiti a segno con Binaj e Modica e locali con Shqypi su rigore. La sconfitta fa scivolare i rossoverdi di casa al quarto posto. Infatti l’Amegliese Iron Fox sale al terzo posto scavalcando appunto i lericini battendo con un netto 4-1 ed in rimonta alla ‘Ferrara’ la Bolanese, che era passata in vantaggio al 15’ con Cecchinelli dopo che al 1’ Tacchini colpiva il palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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