Roma | controlli antidroga in tre mesi sequestrati 854 chili di stupefacenti 41 arresti

Negli ultimi tre mesi, i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto al traffico di stupefacenti, sequestrando complessivamente 854 chili di droga. Questo risultato è stato ottenuto attraverso 134 interventi, che hanno portato alla denuncia di 86 persone per reati connessi allo spaccio e al traffico, anche di natura internazionale. Dettagli sulle persone coinvolte e sulle operazioni. Tra le persone coinvolte, 41 sono state arrestate, mentre 63 consumatori sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze per uso personale e sono stati segnalati alle prefetture competenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

