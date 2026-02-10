Santuario dell’Annunziata partiti i lavori PNRR | restauro e cantieri fino a giugno

Da circa tre settimane sono partiti i lavori di restauro al Santuario dell’Annunziata, finanziati con i fondi del PNRR. I cantieri sono entrati nel vivo e continueranno fino a giugno. È uno degli interventi più attesi sul patrimonio storico e religioso della zona. Le operazioni hanno già coinvolto attivamente il sito, con operai al lavoro per riportare all’antico splendore questo importante luogo di culto.

Il cantiere è entrato nel vivo. Da circa tre settimane, poco meno di un mese, sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro al Santuario dell'Annunziata, finanziati con i fondi del PNRR, uno degli interventi più attesi sul patrimonio storico e religioso del territorio. Gli operai sono attualmente impegnati nel delicato recupero del prezioso soffitto a cassettoni, cuore artistico dell'edificio sacro. Parallelamente, è stata allestita nell'area esterna della piazza, in prossimità delle scale del santuario, la zona destinata al carico e scarico dei materiali edili, passaggio necessario per garantire la sicurezza e la continuità dei lavori.

