L’Europa si prepara ad affrontare una possibile crisi nel settore del trasporto aereo, con il carburante che potrebbe essere disponibile fino a giugno. Questa situazione mette a rischio i voli programmati per agosto e settembre, creando incertezza tra compagnie e passeggeri. Le autorità stanno monitorando attentamente la disponibilità di carburante e le eventuali ripercussioni sui voli estivi in un periodo di forte afflusso di viaggiatori.

L’Europa rischia di trovarsi, nel giro di poche settimane, di fronte a una crisi senza precedenti nel settore del trasporto aereo. Le possibili conseguenze includono cancellazioni di voli e forti ripercussioni economiche, causate dalla carenza di carburante legata alla guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. È l’allarme lanciato da Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie). Le parole dell’Aie. Secondo il direttore: È una situazione davvero critica, e avrà implicazioni importanti per l’economia globale. E più a lungo durerà, peggio sarà per la crescita economica e l’inflazione in tutto il mondo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vacanze in pericolo, carburante solo fino a giugno: voli a rischio per agosto e settembre

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