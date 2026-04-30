Negli ultimi anni, alcune zone della città hanno visto aumentare la presenza di residenti stranieri, con quote che passano dal 10% in alcune aree di Porta Genova al 30% a Quarto Oggiaro. Questa trasformazione si riflette nelle lingue parlate e nelle attività commerciali, segno di una città in evoluzione. La presenza di comunità diverse si fa sentire nel tessuto quotidiano, modificando il panorama urbano e sociale.

Il viaggio nella città che cambia passa anche dalle lingue e dalle culture che si intrecciano. Analizzando le nazionalità, Milano è attrattiva per popolazioni di origine straniera che vengono dai Paesi del Sud del mondo ma a livello cittadino, e in particolare in alcuni quartieri, c’è una quota significativa anche se minoritaria di residenti provenienti da Paesi europei come la Francia. "Spia di un fenomeno crescente legato a una migrazione di persone qualificate che si trasferiscono a Milano da Paesi dove, probabilmente, si sono già costruiti una professione, una carriera", spiega il responsabile dell’osservatorio Maud del Politecnico, mappe alla mano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Residenti stranieri, dal 10% a Porta Genova al 30% di Quarto Oggiaro

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