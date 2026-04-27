Milano 14enne accoltellato a Quarto Oggiaro | è grave

Nella serata di ieri, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un'arma da taglio. L’incidente si è verificato in un’area pubblica del quartiere e il giovane è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri sera, a Milano,. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, 66enne continua a perseguitare la. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, 14enne accoltellato a Quarto Oggiaro: è grave Notizie correlate Terrore a Quarto Oggiaro: 14enne accoltellato, è in codice rosso? Cosa sapere Un 14enne è stato ferito da coltellate in via Carlo Amoretti a Quarto Oggiaro. Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave(Adnkronos) – Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressori; Milano, 14enne accoltellato per strada a Quarto Oggiaro: in gravi condizioni all'ospedale Niguarda; Milano, 14enne ferito da colpi d'arma da taglio per strada: grave. Milano, accoltellato in strada: grave un 14enneUn ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica, intorno alle 21.20 in via Carlo Amoretti, a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano. Sul ... lapresse.it Milano, 14enne accoltellato per strada a Quarto Oggiaro: in gravi condizioni all'ospedale NiguardaUn ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ritrovato per strada ferito, pare da una serie di coltellate , in via Amoretti, nella zona di ... milano.corriere.it Il giovane colpito in via Amoretti a Quarto Oggiaro. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, indagini in corso - facebook.com facebook #Milano ricoverato in gravi condizioni al Niguarda un ragazzino di 14 anni, trovato ferito da colpi di arma da taglio, ieri sera, in zona Quarto Oggiaro. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto Foto archivio Ansa x.com