Milano 14enne accoltellato a Quarto Oggiaro | è grave

Da ilnotiziario.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un'arma da taglio. L’incidente si è verificato in un’area pubblica del quartiere e il giovane è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri sera, a Milano,. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, 66enne continua a perseguitare la. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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