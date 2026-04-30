Resident Evil incontra Leone il cane fifone | un crossover perfetto nato dai doppiatori ufficiali

Un video virale ha mescolato i personaggi di Resident Evil Requiem con Leone il cane fifone, grazie alla partecipazione dei doppiatori ufficiali delle due produzioni. Le voci di Resident Evil e il doppiatore storico di Cartoon Network sono apparse in un breve clip che presenta animazioni dei fan e battute divertenti. La clip ha catturato l’attenzione degli utenti online, creando un crossover tra i due universi.

Le voci di Resident Evil Requiem e lo storico doppiatore di Cartoon Network uniscono le forze in un video ormai diventato virale, tra animazioni dei fan e siparietti esilaranti con Grace Ashcroft e Leone il cane fifone. Mentre Resident Evil Requiem continua a macinare numeri da capogiro - siamo già a oltre sette milioni di copie vendute, un'enormità - il cast ha deciso di abbattere la quarta parete. Non con un DLC ufficiale, ma con qualcosa di molto più genuino. Angela Sant'Albano, ovvero la voce dietro Grace Ashcroft, ha arruolato niente meno che una sua. "controparte" cartoon: Leone il cane fifone. Leone e il cane fifone e il cast di Requiem danno vita a una collaborazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Resident Evil incontra Leone il cane fifone: un crossover perfetto nato dai doppiatori ufficiali Notizie correlate Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis sono disponibili su SteamPreparatevi a rivivere tre classici rivoluzionari del survival horror: da oggi! Ad affiancare questi amati titoli c’è il classico gioco di ruolo... Resident Evil Requiem, Digital Foundry elogia la versione PC ma non tutto è perfettoLa redazione tecnica di Digital Foundry ha pubblicato un’analisi approfondita della versione PC di Resident Evil Requiem, esaminando in modo...