Digital Foundry ha pubblicato un’analisi dettagliata della versione PC di Resident Evil Requiem, concentrandosi sul funzionamento del gioco su varie configurazioni hardware. La recensione evidenzia aspetti positivi, ma anche alcune criticità che riguardano le performance e la stabilità del titolo. L’attenzione si concentra sugli aspetti tecnici senza offrire giudizi o considerazioni ulteriori.

La redazione tecnica di Digital Foundry ha pubblicato un’analisi approfondita della versione PC di Resident Evil Requiem, esaminando in modo dettagliato il comportamento del gioco su diverse configurazioni hardware. Il giudizio generale è positivo: il titolo offre un port solido, con un buon supporto alle tecnologie moderne e prestazioni complessivamente stabili. Allo stesso tempo, l’analisi mette in luce alcune limitazioni tecniche che continuano a caratterizzare diversi port PC realizzati da Capcom. Uno degli elementi più apprezzati riguarda la gestione degli shader. Il gioco effettua infatti una compilazione completa al primo avvio, includendo tutte le impostazioni grafiche disponibili. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem, Digital Foundry elogia la versione PC ma non tutto è perfetto

