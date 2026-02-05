sul palco i musici di francesco guccini

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana. E’ quello in programma domani sera (ore 21; biglietti primo settore 32,20 euro, secondo settore 25,30 euro) al Teatro Sperimentale di Ancona, dove si esibiranno i leggendari Musici di Francesco Guccini, ovvero Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiati e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria e percussioni), colonne portanti del suono inconfondibile del grande cantautore emiliano. E’ noto che Guccini portava le canzoni in studio per ‘chitarra e voce’, e le consegnava nelle loro sapienti mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"E quello che non capisco è la gente che non dubita, che ha solo certezze e non s'interroga mai, e che passa la vita a distribuire i suoi 'perché' con l'allegria feroce di chi non ha mai dubbi." Quello che non... (1990) Francesco Guccini facebook