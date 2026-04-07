Da quarant’anni… Fra la Via Emilia e il West I Musici di Guccini con Lodo Guenzi in concerto a Verona

I Musici di Guccini, accompagnati da Lodo Guenzi, si sono esibiti a Verona in un concerto che celebra quarant’anni di musica. La serata ha rivissuto il rapporto tra la canzone italiana e il mito della frontiera americana, attraversando decenni di canzoni che hanno lasciato un segno nella storia musicale del paese. L’evento ha ripercorso le coordinate di parole e melodie che hanno contraddistinto questa lunga esperienza artistica.

Quarant’anni fra canzone italiana e mito della frontiera americana, sulle coordinate di parole e musica entrate nella storia del nostro paese. Più che un concerto, un vero e proprio viaggio nelle canzoni di Francesco Guccini, sulle tracce lasciate da colui che in tanti chiamano il Maestrone: è lo spettacolo “Da quarant’anni. Fra la Via Emilia e il West”, in programma giovedì 9 aprile alle ore 21 al Teatro Nuovo di Verona, organizzato da Scoppio Spettacoli in collaborazione con Eventi Verona, biglietti ancora disponibili sul sito www.ticketone.it o la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 18.30. Prendendo... 🔗 Leggi su Veronasera.it Torna Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera “Toccando il vuoto”Arezzo, 2 marzo 2026 – Domenica 8 marzo alle 21 e 30 si svolgerà il quinto appuntamento della s tagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in... Sul palco i "Musici" di Francesco GucciniUn appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana. Argomenti più discussi: Da quarant’anni… Fra la Via Emilia e il West: un viaggio nelle canzoni di Guccini al Nuovo; Teatro Colosseo di Torino, gli appuntamenti di aprile da Katia Follesa a Patty Pravo; Teatri a Bologna: gli spettacoli da non perdere ad aprile 2026; Oltre quarant’anni di impegno autentico, Milena Rustioni premiata a Bologna. Incidente nel tardo pomeriggio di Pasqua lungo la via Emilia - facebook.com facebook Riapre il ponte sul Nure lungo la SS9 Via Emilia a Pontenure (PC) Intervento Anas da 3 mln € Nuova struttura interna, più sicurezza e funzionalità Valorizzato un ponte storico del 1838 #Anas #Viabilità #EmiliaRomagna x.com