la giunta approva a maggioranza il bilancio di previsione

La giunta del comune di Grottazzolina ha approvato con maggioranza il bilancio di previsione durante l’ultimo Consiglio comunale. Il sindaco Alberto Antognozzi ha ringraziato il personale degli uffici per il contributo nella stesura del bilancio e del programma delle opere. L’approvazione è avvenuta alla presenza dei consiglieri comunali, senza ulteriori interventi in sala.

Approvato a maggioranza il Bilancio di previsione nel comune di Grottazzolina. Durante il Consiglio il sindaco Alberto Antognozzi, ha ringraziato il personale degli uffici che ha permesso di stilare il Bilancio e il programma delle opere. "L’Amministrazione ha scelto di lasciare invariate le imposte – spiega Alberto Antognozzi – sia le principali: Imu, addizione Irpef e Tari sia le tariffe per i servizi a domanda individuale come la mensa e il trasporto scolastico. Una scelta volta per non gravare sulle famiglie grottesi. Sul fronte delle uscite ci sono 2,743 milioni di spese correnti di cui oltre un quarto è rappresentato dalla spesa per il personale con circa 700. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

