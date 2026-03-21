Bilancio di previsione Vietri attacca in Consiglio | voto contrario e accuse alla maggioranza

In Consiglio Comunale a Taranto, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha annunciato il voto contrario al Bilancio di previsione del Comune, puntando il dito contro la maggioranza. L’intervento è stato caratterizzato da accuse dure e un voto contrario deciso, segnando una presa di posizione netta rispetto alla proposta finanziaria presentata dall’amministrazione.

Tarantini Time Quotidiano Durissimo l’intervento in Consiglio Comunale di Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia, per annunciare il voto contrario al Bilancio di previsione del Comune di Taranto. “Guardando in modo asettico i “numeri” di questo Bilancio di previsione – ha esordito Giampaolo Vietri – rileviamo che sono stati ridotti gli stanziamenti per quasi tutti gli Assessorati e Direzioni comunali. Sono numeri importanti che meritavano di essere analizzati nel dettaglio, settore per settore, perché senza un confronto autentico questo Bilancio resta un freddo documento contabile fatto di numeri, ma privo della sua dimensione reale, ovvero di come questi tagli incideranno ogni giorno sulla vita dei tarantini”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bilancio di previsione, Vietri attacca in Consiglio: voto contrario e accuse alla maggioranza Articoli correlati Leggi anche: La giunta approva a maggioranza il bilancio di previsione Via libera a maggioranza al bilancio di previsione "Risolvemo anche il nodo della variante Aurelia"Il consiglio comunale di Sarzana ha approvato nella seduta del 30 dicembre il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per gli... Una selezione di notizie su Bilancio di previsione Vietri attacca... Temi più discussi: Vietri (FdI): Le aiuole cimiteriali di piazza Ebalia; Le aiuole cimiteriali di piazza Ebalia specchio fedele dell’amministrazione Bitetti; Vietri: Bilancio del Comune di Taranto non partecipato; Comune, c’è l’ok al Bilancio di Previsione 26/28. La Giunta del Veneto approva il bilancio di previsione 2026-2028 da 19 miliardi di euroConfermata l’assenza di aumenti dell’addizionale Irpef. Opposizione critica su Pedemontana e risorse per le famiglie colpite dagli allagamenti. Ora il testo passa in Consiglio regionale ... rainews.it Taranto, variazioni di bilancio e debiti extra in ConsiglioSi torna in Consiglio comunale a Taranto e non mancano le riserve rispetto alle manovre di bilancio che preoccupano l’opposizione. Se ne fa portavoce Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il bilancio di previsione - dopo ritardi, polemiche e rinvii - è stato approvato: 21 voti della maggioranza favorevoli, 10 della minoranza contrari e un astenuto facebook Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028 x.com